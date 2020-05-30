السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمحافظة طريف تكثف جهودها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول



طريف 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

تكثف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة طريف جهودها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

23:14ت م

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طريف 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستكثف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة طريف جهودها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ورصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " خلال جولتها الميدانية الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار الفايروس من خلال التواجد الأمني في الميادين العامة والشوارع ومداخل ومخارج المحافظة, وذلك في سبيل المحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة هذه الجائحة من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //23:14ت م0154

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