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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت "الخطوط السعودية" أنها ضمن إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة، قرَّرت عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم.
وحدَّدت الشركة عددًا من الإجراءات، من ضمنها السماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة. داعية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الخطوط السعودية
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 12:01 AM
أعلنت "الخطوط السعودية" أنها ضمن إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة، قرَّرت عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم.
وحدَّدت الشركة عددًا من الإجراءات، من ضمنها السماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة. داعية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة.
، "الخطوط السعودية": لن يُسمح بالسفر لمن أعمارهم تحت 15 سنة دون وجود مرافق ،
المصدر : الخليج 365
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