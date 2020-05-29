فيديو.. ماذا لو التقط خمسة أشخاص عدوى كورونا ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية؟

وزارة الصحة جددت التأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي
حذَّرت وزارة الصحة، من اختلاط المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بالأصحاء، وتجاهلوا التعليمات الوقائية.
وطرحت الوزارة، خلال فيديو توعوي عبر «تويتر»، تساؤلا «ماذا لو اختلط 5 أشخاص مصابين بالفيروس مع الآخرين في المجتمع دون اتباع التعليمات؟».
وأجابت الوزارة، «لو نقل كل شخص من الخمسة المصابين بفيروس كورونا، العدوى إلى خمسة آخرين غيره، وتوالت الإصابات، لصار المصابون عشرات الآلاف».
ووفق الوزارة، «ففي حالة ذهاب المصابين إلى المستشفيات، تحتاج نسبة منهم للتنويم والشفاء، بينما يكون بعضهم حالته صعبة، ويحتاج إلى أسرة في العناية المركزة»، مشيرة إلى أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية.
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