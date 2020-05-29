بالصور.. مطار الملك فهد الدولي يستعد لاستئناف الرحلات الداخلية

يستأنف مطار الملك فهد الدولي، بعد غدٍ التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية وفق ضوابط احترازية حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا.

وشملت هذه الإجراءات فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أكثر من ١٠٠ جهاز لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي.

كما تضمنت الضوابط، توفير المعقمات بأرجاء المطار والزام جميع العاملين به والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وفحصهم طبيا، وفحص جميع مرافق المطار كل ثلاث ساعات وتطهير الطائرات بعد كل رحلة.

وستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.

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فيما سيتم خلال هذه الفترة إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران بالمطار وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، قبل موعد ساعتين من الرحلة، مع الالتزام بلبس الكمامة أثناء دخول المطار بعد قياس درجة الحرارة، ومنع غير الملتزمين بالكمامة من السفر.

كما جرى وضع حواجز زجاجية في المطار، تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات وتوزيع بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.

وتستمر الإجراءات الاحترازية مع المسافرين حتى قبل ركوبهم الطائرة فسيتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين, كما سيتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة وركوب حافلات نقل المسافرين.

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