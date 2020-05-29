بالصور.. الجهات الأمنية تكثف جهودها بتطبيق أمر منع التجوُّل في الباحة

إجراءات احترازية لحماية المواطن والمقيم
كثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الباحة جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 6 صباحًا؛ ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبدأ رجال الأمن المتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار الفيروس بانتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة الباحة وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال منع التجول.
وبدت الشوارع والطرقات والميادين العامة خالية، من حركة السيارات والمارة استشعارًا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي بتعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظًا على السلامة والصحة.
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