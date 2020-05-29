، "غلطة سراي" يعرض "بلهندة" للبيع بنصف الثمن وعرض "الهلال" في الصورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصحف التركية تسوّق اللاعبين بذكر أسماء الأندية السعودية

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن إدارة نادي غلطة سراي التركي قد قررت تخفيض طلباتها المادية لبيع لاعبها المغربي يونس بلهندة إلى النصف؛ بسبب جائحة كورونا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "milliyet" فإن إدارة النادي قررت عرض اللاعب للبيع نظير 5 ملايين يورو بعدما كانت قد عرضته بقيمة 10 ملايين يورو.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الهلال تقدمت بعرض أولي للنادي التركي بقيمة 3.5 ملايين يورو لضم اللاعب؛ حيث قالت إنه قد يكون بديلاً للبرازيلي كارلوس إدواردو، مضيفة أنه العرض الأعلى للاعب حتى الآن.

وكانت إدارة غلطة سراي قد تلقت عرضاً من ريال بيتيس الإسباني لضم يونس بلهندة نظير 1.5 مليون يورو، بالإضافة الى المكسيكي دييغو لاينز، لكن تم رفض العرض في وقته.

يذكر أن الصحف التركية دائماً ما تسوّق لاعبيها بذكر أسماء الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد؛ حيث ارتبطت أسماؤهم بعديد من اللاعبين هناك مثل: فالكاو، والغاني كاليب إيكوبان، والنيجيري أنطوني نواكايمي، والسنغالي مباي دياني، والجزائري سفيان فيغولي، والمغربي يونس بلهندة.