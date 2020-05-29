أخبار السعودية اليوم.. الشؤون الإسلامية تحدد توقيت أول صلاة بالمساجد والجوامع.. والقبض على شخص أساء لأهالي إحدى المناطق

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 29 مايو 2020 أبرز الأخبار في المملكة ومنها النيابة تأمر بالقبض على شخص أساء لأهالي إحدى المناطق، وتطبيق «توكلنا» يحدد الجهة المسؤولة عن تصريح الموعد الطبي، والشؤون الإسلامية تحدد توقيت أول صلاة بالمساجد والجوامع بعد رفع الإيقاف.

النيابة تأمر بالقبض على شخص أساء لأهالي إحدى المناطق

أمرت ‏النيابة العامة، بإلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسيء لأهالي إحدى المناطق.

تطبيق «توكلنا» يحدد الجهة المسؤولة عن تصريح الموعد الطبي

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة لإصدار تصاريح التنقل؛ الجهة المسؤولة عن تصريح «الموعد الطبي».

«تقويم التعليم» تطمئن الطلبة: بدائل لمن لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم توفير بدائل للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي لأداء الاختبارات، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة –عبر تويتر- أن «من لا يملك جهازًا، سيتم توفير بدائل له لتقديم الاختبار، وسيتم الاعلان عن ذلك، تابع حسابات الهيئة، والكل سيختبر فلا تقلقوا».

شرطة مكة تطيح بمواطن روج لبيع تصاريح التنقل بين المناطق

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من القبض على شخص روج لبيع تصاريح التنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول.

«الخثلان» يوضح حكم التباعد ولبس الكمامة والتحية بالمساجد

Advertisements

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور الشيخ سعد الخثلان، أحكام الصلاة في المساجد والجوامع في ظل جائحة كورنا، ومنها التباعد بالمسجد، ولبس الكمامة، والتحية بعد الصلاة، وصلاة النافلة بالمسجد.

الشؤون الإسلامية تحدد توقيت أول صلاة بالمساجد والجوامع بعد رفع الإيقاف

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كيفية الذهاب إلى المساجد لأداء صلاتي العشاء والفجر، رغم منع التجول، مشيرةً إلى أنه سيكون مسموحًا بذلك داخل نطاق الحي فقط.

«حساب المواطن» يطمئن المستفيدين: مبالغكم المودعة لا يتم سحبها

أكد برنامج حساب المواطن أن مبالغ الدعم المودعة في حساب المستفيد لا يتم سحبها، ويمكنه صرفها في أي وقت.

أمانة الشرقية ترد على «رائحة حريق الدمام»: مردم نفايات البلدية «بريء»

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول انبعاث رائحة حريق ببعض أحياء الدمام، مشيرةً إلى أن مردم النفايات البلدية ليس هو المصدر وأنه يعمل بشكل طبيعي ولا توجد به حرائق.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية في 24 ساعة.. إطلاق منصة التبرعات الوطنية.. والصحة تعلن خريطة إصابات كورونا بالمملكة

أخبار السعودية اليوم.. إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.. والإطاحة بقاتل «مواطن الفندق» بعزيزية مكة

أخبار السعودية اليوم.. الداخلية توضح أيام منع التجول الكامل.. وميعاد صرف معاشات مايو وبدل غلاء المعيشة