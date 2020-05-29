السعودية توضح كيفية "التقاضي عن بعد"

أقرت وزارة العدل السعودية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في المملكة خدمة جديدة هي "التقاضي عن بعد".

وتأتي الخدمة التي وجّه بإطلاقها وزير العدل السعودي، الشيخ وليد الصمعاني، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتشمل خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة " التقاضي عن بعد" الخاصة بالوزارة.

كما ستحافظ الخدمة الجديدة على جميع الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة ذلك المسار.

وسيجري عقد الجلسات عن بُعد عن طريق نوعين من التقاضي، هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم، و"جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.

وسيتم البدء في تفعيل مسار "التقاضي عن بعد" في جميع الجلسات الملغاة لكل القضايا في جميع المحاكم من 7 يونيو/ حزيران المقبل، ووضع خطة للانتهاء منها، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.