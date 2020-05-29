شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة والأمانة والدفاع المدني: لا وجود لحادثة حريق والبحث عن مصدر الروائح والإنبعاثات مستمر والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المصدر أنه سوف يتم تحديد المصدر والعمل على ايقافه والتعامل معه وفق الاجراءات الوقائية واتخاذ ما يلزم للحد من انتشاره.
من جهة اخرى أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الى ان مايتم تداوله حول وجود حريق أو إنبعاثات في مردم النفايات البلدية فان الامانة تؤكد بعدم صحة الخبر ولايوجد اي حريق او انبعاثات صادرة من مردم النفايات والعمل جاري في الموقع على مدار الساعه للاستقبال النفايات البلدية من حاضرة الدمام وتتم المتابعة على مدار الساعة وفي حالة وجود اي طارئ لاسمح الله يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. واشار مصدر الى أن الدفاع المدني لم يتلقى بلاغ حريق مردم على طريق بيقيق كما انه لم يياشر حادثة حريق تخص ذلك .
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