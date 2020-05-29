شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل أعلى نسبة انخفاض للتلوث خلال فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة انخفاض التلوث في المملكة بنسبة 43 % خلال فترة منع التجول . كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة انخفاض التلوث في المملكة بنسبة 43 % خلال فترة منع التجول . وأكدت "الأرصاد " أن منطقة الرياض سجلت أعلى معدل لإنخفاض التلوث ، وذلك بنسبة 62 % . وبدأت المملكة أمس الخميس أول مراحل تخفيف الإجراءات الإحترازية على أن تعود الحياة إلى طبيعتها في 29 شوال ، مع تطبيق الإجراءات الوقائية .

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