بالصور.. بدء أعمال الرصف والسفلته في بعض أحياء جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): بدأت أمانة جدة أعمال التسوية وتمهيد الطرق الرئيسية في شمال المحافظة . بدأت أمانة جدة أعمال التسوية وتمهيد الطرق الرئيسية في شمال المحافظة . وتشمل الأعمال شوارع عرض ٥٢م والواقعة في مخططات منح أحياء الفنار والضاحية والبحيرات . ويأتي ذلك ضمن خطة الأمانة لإستكمال أعمال الرصف والسفلته والإنارة لتحسين الطرق والخدمات . Advertisements

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