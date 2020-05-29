شكرا لمتابعة خبر عن رسالة تاريخية من أمير ليبيا للملك عبد العزيز لموقفه في الدفاع عنها عام 1945 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وثيقة تاريخية عن رسالة أمير ليبيا قبل تولي الحكم إدريس السنوسي إلى الملك عبد العزيز آل سعود تقديراً لموقفه في الدفاع عن ليبيا عام 1945 م .

وجاء في نص الرسالة المؤرخة بـ"21 / مارس / 1945 م " يا صاحب الجلالة بصفتي الشرعية في النيابة عن بلادي ليبيا العربية التي هي طرابلس وبرقة بحسب ما في يدي من المبايعة والنيابة الصحيحة .. اتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على موقفكم المشرف في الدفاع عن ليبيا امام الرئيس روزفلت .

كما وجه الشكر للملك عبد العزيز –طيب الله ثراه " لدور المملكة في اجتماع الرئيس الأمريكي للحيلولة دون الهجرة اليهودية إلى ليبيا .