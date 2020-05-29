بالفيديو.. الطيران المدني: دخول المطار بـ"الكمامة والتذكرة الإلكترونية"

قبل 48 ساعة من استئناف الرحلات الجوية..
أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الهيئة لا تشجع على السفر إلا في الضرورة القصوى. مشيرًا إلى أن التذكرة الإلكترونية والكمامة شرطان لدخول المطار، ويأتي ذلك قبل 48 ساعة من انطلاق الرحلات الداخلية بعد توقف بسبب جائحة كورونا.
وقال الروساء خلال مداخلة مع برنامج «هنا الرياض» المذاع على «الإخبارية»، إن المواطن الذي يرغب في السفر سيحضر إلى المطار ومعه شيئان؛ أولًا: تذكرة إلكترونية؛ لأنه لن يكون هناك تذاكر ورقية. والأمر الثاني، ارتداء الكمامة، مؤكدًا عدم التساهل في موضوع الكمامة، وأنه لن يتم السماح بدخول الشخص للمطار بدونها.
وأضاف أنه سيتم فحص درجة حرارة المسافر فور دخوله المطار، وإذا تبين ارتفاع درجة حرارته سيتم استبعاده من الرحلة. مشيرًا إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بجميع مرافق المطار، وهي عبارة عن مسافة مترين بين كل شخص وآخر.
وتابع الروساء قائلًا، إنه داخل الطائرة سيكون هناك مقعد فارغ بين كل راكب وآخر، بحسب توصيات وزارة الصحة بتحقيق التباعد داخل الطائرة.
يُذكر أن مطارات المملكة تستعد لاستئناف الرحلات الداخلية يوم الأحد القادم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
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