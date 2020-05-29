«حساب المواطن» يطمئن المستفيدين: مبالغكم المودعة لا يتم سحبها

أكد برنامج حساب المواطن أن مبالغ الدعم المودعة في حساب المستفيد لا يتم سحبها، ويمكنه صرفها في أي وقت.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر– أنه «لا يتم سحب المبالغ المستحقة بعد إيداعها في الحساب».

Advertisements

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن أنه بسبب ظروف خاصة لم يصرف المبالغ المستحقة له من البرنامج لمدة 4 أشهر، متسائلًا هل ما زالت موجودة في حسابه؟

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: صرف دفعة يونيو في الموعد المحدد

حساب المواطن: شرط يمنح المطلقة إضافة أطفالها كـ"تابعين"

