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«حساب المواطن» يطمئن المستفيدين: مبالغكم المودعة لا يتم سحبها

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أكد أنه يمكنهم صرفها في أي وقت

أكد برنامج حساب المواطن أن مبالغ الدعم المودعة في حساب المستفيد لا يتم سحبها، ويمكنه صرفها في أي وقت.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر– أنه «لا يتم سحب المبالغ المستحقة بعد إيداعها في الحساب».

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن أنه بسبب ظروف خاصة لم يصرف المبالغ المستحقة له من البرنامج لمدة 4 أشهر، متسائلًا هل ما زالت موجودة في حسابه؟

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