تطبيق «توكلنا» يعلن الأثر المباشر لتجاوز «وقت التصريح»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة لإصدار تصاريح الخروج؛ الآثار المترتبة على تجاوز الوقت الممنوح في التصريح.

وذكر تطبيق «توكلنا» –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر– أنه يُمنع تجاوز الفترة المحددة في التصريح.

وأشار التطبيق إلى أنه عند مخالفة ذلك، سيتحوَّل التصريح إلى المنع (اللون الأحمر)، وسيكون صاحب التصريح عرضةً لتطبيق العقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن بأن مدة الساعة للتموين غير كافية، متسائلًا عما يحدث حال تجاوزه الوقت الممنوح له وهل يمكن تمديد الوقت.

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