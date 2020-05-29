السعودية اليوم / روسيا تسجل 8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8572 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 4374 حالة بعد تسجيل 232 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

11:23ت م

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موسكو 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع عدد الإصابات إلى 387 ألفا و623 حالة.وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 4374 حالة بعد تسجيل 232 حالة وفاة جديدة.// انتهى //11:23ت م0029

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