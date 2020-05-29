السعودية اليوم / اليابان تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

سجلت اليابان اليوم 69 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 883 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

11:11ت م

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طوكيو 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسسجلت اليابان اليوم 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16781 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 883 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.// انتهى //11:11ت م0027

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