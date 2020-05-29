السعودية اليوم / الهند تسجل 7466 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 7466 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4706 حالة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

10:44ت م

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نيودلهي 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 7466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع إجمالي الحالات إلى 165799 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4706 حالة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة.// انتهى //10:44ت م0023

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