سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس في قصر الأونيسكو في بيروت وما تخللها من تجاذبات بين الفرقاء السياسيين أدت إلى إسقاط عدة مشاريع قوانين أبرزها قانون العفو العام في حين شهدت بعض المناطق اللبنانية ليلا اضطرابات وقطع طرق في الشمال والبقاع احتجاجا على عدم إقرار القانون.

وتحدثت عن تمديد الاتحاد الأوروبي أمس عقوباته المفروضة منذ العام 2011م على النظام السوري لمدة عام حتى 1 يونيو 2021م.

وأشارت إلى إعلان الولايات المتحدة أمس انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح بمواصلة العمل على مشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأخبرت عن تنديد بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا أمس بفرض الصين قانونا أمنيا جديدا لافتين إلى أنه سيهدد الحرية ويخرق الإتفاق الصيني البريطاني لعام 1984م في شأن الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وأوردت صحف لبنان إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة قدرها 3 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجود أو ضبط القيادي في تنظيم داعش الإرهابي محمد رمضان.

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10:30ت م

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