تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بعد منتصف الليلة، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، الليلة، أن المواطنة منى عصام أحمد الحرتاني (53 عاما)، توفيت في السعودية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضا.. الخارجية تعلن مستجدات كورونا بين الجاليات الفلسطينية وملف العالقين

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات العربية المتحدة للمواطن عياده توفيق شعث ابو محمد (70 عاما) نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وبتسجيل حالتي الوفاة الجديدتين، ترتفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية في عديد الدول إلى 102 حالة منذ بدء تفشي الوباء.