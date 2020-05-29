شكرا لمتابعة خبر عن 8 نصائح يجب الالتزام بها للوقاية من الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على أهمية تجنب الزيارات العائلية، في حال الشكوى من أي أعراض تنفسية مثل ارتفاع الحرارة والكحة أو ضيق في التنفس.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب تجنب التجمعات وتجنب لمس الوجه خلال الزيارة، وتجنب العناق والتقبيل أو اللمس والمصافحة، والحفاظ على مسافة آمنة.

وأشارت إلى ارتداء الكمامة القماشية لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ، والامتناع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات، فضلًا عن تغطية الفم والأنف عند العطاس أو الكحة باستخدام المنديل أو المرفق، وتجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.