شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الباحة وعسير وجازان.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، العيدابي، العارضة، فيفاء، هروب، الريث، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل، طريب، بارق، تنومة، المجاردة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الباحة، الحجرة، المخواة، العقيق، القرى، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة؛ فيما تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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