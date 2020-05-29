غضب من سورية خالفت أنظمة المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): شنّ المواطنون، هجومًا لاذعًا على وافدة سورية تُدعى "أميرة العباس" بسبب مخالفتها أنظمة المملكة. شنّ المواطنون، هجومًا لاذعًا على وافدة سورية تُدعى "أميرة العباس" بسبب مخالفتها أنظمة المملكة. وعبر وسم "أميرة عباس تخالف عباس"، طالب المواطنون بمحاسبتها بعد ممارستها مهنة الإعلانات التجارية والتسويق للتطبيقات، وهي المهنة المقصورة على السعوديين فقط. واستنكر البعض، الجرأة التي يتعامل بها بعض الأجانب في المملكة، ومخالفتهم للأنظمة على الملأ.

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