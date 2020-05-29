بالتزامن مع إعادة افتتاحها الأحد
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية تجهيز أكثر من 600 جامع ومسجد في المنطقة تزامنًا مع افتتاح المساجد يوم الأحد المقبل.
وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ «مطارد بن دخيل العنزي»، أنه تم التأكد من اكتمال جاهزية الجوامع والمساجد في المنطقة للمصلين.
وبيَّن « العنزي» أنه بلغ عددها في مدينة عرعر والهجر التابعة لها 258 جامعًا ومسجدًا وفي محافظة رفحاء والهجر والقرى التابعة لها 245 جامعاً ومسجداً، بينما بلغ عدد المساجد والجوامع في محافظة العويقيلة والهجر التابعة لها 70 جامعًا ومسجدًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 600 جامع ومسجد تُكمِل جاهزيتها لاستقبال المصلين بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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