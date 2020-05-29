بالصور.. 600 جامع ومسجد تُكمِل جاهزيتها لاستقبال المصلين بالحدود الشمالية

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية تجهيز أكثر من 600 جامع ومسجد في المنطقة تزامنًا مع افتتاح المساجد يوم الأحد المقبل.

وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ «مطارد بن دخيل العنزي»، أنه تم التأكد من اكتمال جاهزية الجوامع والمساجد في المنطقة للمصلين.

وبيَّن « العنزي» أنه بلغ عددها في مدينة عرعر والهجر التابعة لها 258 جامعًا ومسجدًا وفي محافظة رفحاء والهجر والقرى التابعة لها 245 جامعاً ومسجداً، بينما بلغ عدد المساجد والجوامع في محافظة العويقيلة والهجر التابعة لها 70 جامعًا ومسجدًا.

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