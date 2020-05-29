فيديو.. الصحة توضح المقصود بـ(R0) وعلاقته بانتشار فيروس كورونا المستجد

انخفاضه في المملكة يؤكد تراجع الجائحة..
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المقصود بـ(R0)، عند الحديث عن كورونا ومستوى انتشار الوباء.
وفي مقطع فيديو، قال المتحدث: تردنا أسئلة كثيرة عن (R0)، وسوف نقدم شرحًا للتعريف بها المصطلح، موضحًا أنه مرتبط بالمنظمات والمراكز الصحية المعنية بالأوبئة، ويعني أن الشخص الواحد ينقل العدوى إلى عشرة آخرين، والمصابون الـ10 ينقلون العدوى لـ100، والمائة إلى ألف، وذلك خلال فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.
وأكد أن هذا معدل إذا كان أقل من ذلك يكون الانتشار أبطأ وأقل سرعة، وقد سجل (R0) في المملكة العربية السعودية ما بين 4 تقريبًا، ثم بدأ في النزول باتجاه الرقم واحد وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن السبب في هذا الانخفاض يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة، وتمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات الصحية.
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