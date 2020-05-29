السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمنطقة جازان تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول



جيزان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

كثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً ، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

وتابعت "واس" خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعارا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظا على السلامة والصحة.

// انتهى //

03:27ت م

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جيزان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً ، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مساء اليوم الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال منع التجول في سبيل توفير بيئة سليمة صحية .وتابعت "واس" خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعارا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظا على السلامة والصحة.// انتهى //03:27ت م0173

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