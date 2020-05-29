"الصحة": 9 نصائح لحماية كبار السن والمرضى أثناء الزيارات

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قدمت وزارة الصحة عبر انفوجرافيك 9 نصائح لحماية كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة خلال الزيارات العائلية، وتضمنت النصائح: تجنب الزيارات العائلية إذا كنت تشتكي من أي نوع من الأعراض التنفسية، وتجنب لمس الوجه والعناق والمصافحة ولمس الأسطح، والحفاظ على مسافة آمنة ولبس الكمامة القماشية والامتناع عن مشاركة الأطعمة والمشروبات.

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