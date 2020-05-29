شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 3 مطاعم مخالفة وإغلاقها في بارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكنت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة، أمس الخميس، من ضبط وإغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة من خلال جولات المراقبين الصحيين الرقابية في بارق ومركز ثلوث المنظر على المطاعم.

ورصدت البلدية بعض المخالفات الصحية، وكذلك تم رصد مخالفات في التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية من الفيروس، وبناءً عليها تم الإغلاق الاحترازي لثلاثة مطاعم لمخالفتها الاشتراطات الصحية والوقائية، مطعم في بارق وآخران في ثلوث المنظر.

ومن جانبهم، أكد المراقبون على عمال المطاعم بضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية، ولبس الكمامات القماشية والقفازات، وتعقيم الأسطح والأرضيات باستمرار، والحرص على المسافات المتباعدة بين طاولات وكراسي الأكل الداخلي؛ وذلك بعد السماح لهم بتقديم الطلبات الداخلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

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