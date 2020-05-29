السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تعقم الناقلات العابرة لنقاط الفرز



رفحاء ٥ شوال ١٤٤١ه الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واس

تابعت وكالة الأنباء

وأكدت البلدية أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الناقلات الكبيرة، وجميع المركبات المارة عبر الطريق الدولي، كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار جائحة

// انتهى //

23:44ت م

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رفحاء ٥ شوال ١٤٤١ه الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واستابعت وكالة الأنباء السعودية جهود بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في نقاط الفرز لتطهير وتعقيم جميع الناقلات والشاحنات الكبيرة والمركبات الأخرى العابرة مع طريق الشمال الدولي المار بها في المداخل الرئيسة لضمان الصحة العامة.وأكدت البلدية أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الناقلات الكبيرة، وجميع المركبات المارة عبر الطريق الدولي، كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //23:44ت م0162

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