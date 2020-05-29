، خميس مشيط.. نجاح ترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل بعمر عام واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - العملية استغرقت من الفريق الطبي 6 ساعات

تمكن فريق جراحة المسالك البولية في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، وفي عملية نوعية استغرقت ست ساعات، من استكمال المرحلة الأولى لترميم الأعضاء التناسلية وتعديل الجنس لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

يأتي ذلك استمراراً لنجاحات الشؤون الصحية بمنطقة عسير، حيث قاد الفريق الطبي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال الدكتور يحيى البشري.مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال