، أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لها، وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.
وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة تم خلالها عمل الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة للأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد ٤٢ دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.
وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً تم عمل عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.
وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة للأهل وتم حثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة. وقد وافق والد الطفل على التبرع بالأعضاء لوجه الله تعالى.
ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعة الأعضاء.
ومن خلال تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حضر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت لمدة قاربت من ٨ ساعات، وليتمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد ٥ مرضى استفادوا من هذه العملية ولله الحمد.التبرع بالأعضاء
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 09:17 PM
في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لها، وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.
وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة تم خلالها عمل الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة للأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد ٤٢ دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.
وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً تم عمل عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.
وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة للأهل وتم حثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة. وقد وافق والد الطفل على التبرع بالأعضاء لوجه الله تعالى.
ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعة الأعضاء.
ومن خلال تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حضر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت لمدة قاربت من ٨ ساعات، وليتمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد ٥ مرضى استفادوا من هذه العملية ولله الحمد.
، أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.