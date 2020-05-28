إنقاذ شجرة طلح معمرة في المذنب

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان لـ«دوت الخليج»، أن المكتب عمل على إنقاذ شجرة طلح خضراء معمرة في أحد الشعاب بالمحافظة، ويسمى شعيب وادي السحق، وذلك بمساندة مكتب الوزارة وفرع خدمات المياه بالمحافظة.

وأضاف الشويمان المهتم بالإرشاد الزراعي «ربما يصل عمر هذه الشجرة إلى أكثر من 40 عاما، وتتميز شجرة الطلح بالظل، ولها رائحة زكية، وتم تلقي البلاغ عن سقوط هذه الشجرة من قبل مراقب الاحتطاب في المنطقة، وتم توجيه فرقة لإنقاذها».

وأشار إلى «أن الأشجار هي الحياة ويجب المحافظة عليها بالوعي والاهتمام بها في كل رقعة من هذا دوت الخليج، لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث والتصحر، وذلك بتضافر جهود الجميع».