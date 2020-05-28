إنقاذ شجرة طلح معمرة في المذنب

وأضاف الشويمان المهتم بالإرشاد الزراعي «ربما يصل عمر هذه الشجرة إلى أكثر من 40 عاما، وتتميز شجرة الطلح بالظل، ولها رائحة زكية، وتم تلقي البلاغ عن سقوط هذه الشجرة من قبل مراقب الاحتطاب في المنطقة، وتم توجيه فرقة لإنقاذها».
وأشار إلى «أن الأشجار هي الحياة ويجب المحافظة عليها بالوعي والاهتمام بها في كل رقعة من هذا دوت الخليج، لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث والتصحر، وذلك بتضافر جهود الجميع».
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