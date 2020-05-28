قافلة أبناء الشهداء توزع 2000 هدية في عيد الفطر المبارك

وزعت قافلة أبناء الشهداء أكثر من 2000 هدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأطلقت حملة اجتماعية وتوعوية عن بعد لأبناء الشهداء، بهدف تخفيف آثار جائحة كورونا ، وأوصلت 3560 سلة غذائية و24 ألف وجبة إفطار خلال فترة منع التجوال التي شهدتها مدن ومناطق المملكة في الفترة الماضية.

‫أكدت مساعدة رئيس اللجنة المنظمة البندري السمحان، أن القافلة الوطنية السنوية التي انطلقت قبل 3 سنوات، بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية، تجمع عددا من أبناء الأبطال الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية من خلال استضافتهم وتقديم برامج متنوعة ثقافية وتعليمية وترفيهية، إضافة إلى زيارات ميدانية، مشيرة إلى أنه مع جائحة كورونا تم إعداد خطة عن بعد، وجرى تنفيذها على مستوى المملكة، شملت 8 عبوات سقايا، و24 ألف وجبة إفطار صائم، و1200 وجبة سحور، علاوة على 2000 هدية خلال أيام عيد الفطر، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين لتقديم مبادرة "رمضان نفحات ورحمات" وهي عبارة عن دورات عن بعد لأسر الشهداء (النساء فقط)‬ وإطلاق مسابقة القافلة الرمضانية‬ لجميع أبناء وبنات الشهداء، بالتعاون مع مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بجدة وجمعية الثقافة والفنون بجدة، والتي شهدت تخصيص جوائز قيمة للفائزين.

تخفيف الأضرار

لفتت السمحان إلى أن القافلة سخرت كل إمكاناتها خلال جائحة كورونا، وتعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية، بهدف إعداد خطة تواكب ما تقدمه الدولة لتخفيف الأضرار عن الجميع، حيث تم إطلاق حملة تشمل برامج اجتماعية وتوعوية عن بعد لأبناء الشهداء، وإطلاق حملة القافلة وشركائها الاجتماعية كواجب وطني ومسؤولية اجتماعية لدعم المحتاجين وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة ‫منع التجوال،‬ وإنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة ‫مكة المكرمة‬ الأمير خالد الفيصل، تم الدعم بسلال غذائية للحملة الخيرية "‫بِرّاً بمكة‬" تحت إشراف لجنة السقايا والرفادة بإمارة مكة المكرمة، ‬‬‬وتوزيع سلال غذائية بالرياض بالتعاون مع جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية وجمعية العيينة الخيرية، وفي أحياء العاصمة بتواجد رئيسة اللجنة العليا للقافلة الأميرة هند بنت عبدالرحمن، وأحياء جدة للأسرة المحتاجة والمتعففة بالتعاون مع مركز حي الصفا النموذجي، وفي المدينة المنورة بالتعاون مع جمعية السويرقية، ومكة المكرمة بالتعاون مع جمعية البر بوادي نخلة اليمانية ومركز حي الزهراء وفريق وفاء بكة التطوعي.

Advertisements

ثمنت السمحان الجهود الكبيرة التي قامت بها كافة اللجان العاملة بالقافلة وحققت نجاح نشاطات وبرامج القافلة، مع شكرها للأميرة هند بنت عبدالرحمن على تواجدها ومشاركتها ميدانياً، مشيرة إلى المساندة القوية من شركاء النجاح ممثلين في الجهات الحكومية والخاصة المتعاونة والإعلامية، وإدارة القافلة، والجهة المنظمة والمنفذة، مشيرة إلى أن القافلة تقدم أسهم وقف كصدقة جارية للعناية بالمساجد عن شهداء دوت الخليج وأسرهم والمشاركين.

وجبات إفطار

بالشراكة مع مبادرة شهداء دوت الخليج التي أقيمت في محافظة الخرمة ومركز الغريف برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وزعت القافلة 500 وجبة إفطار صائم صدقة عن الشهداء، وتستهدف رجال الأمن ومنسوبي الصحة في الميدان، مع تقديم بطاقات شكر وعرفان بما يقومون به، كما قام نجل الشهيد عبدالعزيز سعود شويعي بتسليم أجهزة تكييف لإحدى الأسر المتعففة بمنطقة ‫جازان إضافة لسلات غذائية.