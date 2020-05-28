السعودية اليوم / استئناف حركة القطارات في المغرب ابتداءً من 1 يونيو المقبل



الرباط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلن مكتب السكك الحديدية المغربي استئناف حركة القطارات لنقل المسافرين بين محاور الدار البيضاء والرباط والقنيطرة والجديدة، ابتداءً من 1 يونيو المقبل مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس

وأوضح بيان صادر عن المكتب اليوم أن الإجراءات التي سيتم العمل بها تتمثل في تقليص نسبة عدد الركاب إلى 50%، وفرز المسافرين عند مداخل المحطات لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات، ومراقبة ارتداء الكمامة بالمحطات وعلى متن القطارات، وتوفير مواد التعقيم والحرص على احترام التباعد الاجتماعي .

// انتهى //

19:40ت م

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الرباط 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي استئناف حركة القطارات لنقل المسافرين بين محاور الدار البيضاء والرباط والقنيطرة والجديدة، ابتداءً من 1 يونيو المقبل مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وأوضح بيان صادر عن المكتب اليوم أن الإجراءات التي سيتم العمل بها تتمثل في تقليص نسبة عدد الركاب إلى 50%، وفرز المسافرين عند مداخل المحطات لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات، ومراقبة ارتداء الكمامة بالمحطات وعلى متن القطارات، وتوفير مواد التعقيم والحرص على احترام التباعد الاجتماعي .// انتهى //19:40ت م0110

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