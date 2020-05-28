الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية

بدءًا من 31 مايو الجاري

أعلنت الخطوط السعودية، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات من وإلى جدة، وذلك من مطار الملك عبدالعزيز (صالة رقم 1). وأضافت «الخطوط السعودية»، عبر «تويتر»، سيتم التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية كالتالي: بدءًا من 31 مايو الجاري: تشغيل الرحلات من وإلى الرياض لـ«جدة، الدمام، أبها، جيزان». Advertisements تشغيل الرحلات من وإلى جدة لـ«الرياض، الدمام، أبها، جيزان». وبدءًا من أول يونيو المقبل يكون جدول الرحلات كالتالي: تشغيل الرحلات من وإلى الرياض وجدة لـ«المدينة المنورة، تبوك، القصيم، نجران». اقرأ أيضًا: الأحد المقبل.. الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها خلال فترات السماح بالتنقل

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