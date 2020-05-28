السعودية | آل الشيخ: نحض المصلين على جلب سجاداتهم للمساجد

شكرا لقرائتكم آل الشيخ: نحض المصلين على جلب سجاداتهم للمساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية د.عبداللطيف آل الشيخ، الخميس، على تنفيذ إجراءات وقائية لضمان عودة آمنة للمصلين إلى المساجد بالمملكة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية، إنه تم اعتماد مسافة مترين بين كل مصل وآخر، مضيفاً "نحض المصلين على جلب سجاداتهم الخاصة إلى المساجد".

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كما قال "وجهنا بعدم قدوم كبار السن والأطفال، وضرورة وضع الكمامة وغسيل اليدين قبل الذهاب إلى الجوامع". وأكد أيضاً أنه سيتم الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية.

هذا وتعود الأحد القادم، إقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا في مدينة‫ مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك بعد انقطاع دام 70 يوما.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الثلاثاء، تفاصيل العودة إلى المساجد والجوامع، بعد الأمر الملكي برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع السعودية ماعدا -مدينة مكة المكرمة. حيث أكد على فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى ( 10) دقائق، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً.