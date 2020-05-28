بـ908 حالات.. مكة تتصدر حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مكة المكرمة قائمة التعافي الجديدة من فيروس كورونا، مسجلة 908 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 3531 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية بـ660، ثم الرياض 560، والمدينة 358، الهفوف 273، الدمام 173، والطائف 161، والجبيل 70.

والخبر 54، الدرعية 39، القطيف 32، وحدة 29، بريدة 22، الظهران 20، بيش 17، ينبع 16، تبوك 14، الجفر 10، ضبا 8، وأبها والهدا 7 لكل منها.

وبقيق والخرج والسجن 6 حالات لكل منها، وجديدة عرعر وحوطة بني تميم 5 حالات لكل منها، وحائل والبكيرية ومركز حدود الحديثة 4 حالات لكل منها، وصامطة ورماح والقريع وراس تنورة 3 حالات لكل منها.

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وتم تسجيل 2 حالة تعاف قي كل من: الرويضة وسكاكا والباحة والدوادمي ورابغ والخرمة وصفوى والقنفذة والمزاحمية ووادي الدواسر والحدبان. وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من: خليص والرين وحوطة سدير ونجران والمجمعة وعنيزة والرس ومحايل والبدائع وثادق وخيبر وشرورة والسليل وليلى وتمير والمذنب ومرات والقرى وثيلان.

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