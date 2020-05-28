الطيران المدني تنفي زيادة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

أوضحت هيئة الطيران المدني، حقيقة ما أشيع حول زيادة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية المقرر استئنافها يوم الأحد القادم، بنسبة 80 بالمائة، مؤكدة «عدم صحة ذلك».

وقال رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، إن الخبر المتداول حول زيادة أسعار التذاكر الداخلية «غير صحيح»، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات حوكمة تتبعها الهيئة مع الشركات التي تعتبر شريكة نجاح خلال هذه المرحلة التجريبية، مضيفًا أن تلك الإجراءات لا تسعى إلى الربحية، وفقًا لـ«العربية».

وتابع المنصوري قائلًا، إنه «سيتم التخطيط لبيع التذاكر من خلال شركات الطيران الوطنية، بشكل يساهم في تغطية التكاليف التشغيلية لها، ضمن لوائح الهيئة العامة للطيران المدني، ما يوفر سهولة تنقل المواطنين بين مناطق المملكة».

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وأكد المنصوري أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي داخل الطائرات خلال الفترة التجريبية، التزامًا بتعليمات وزارة الصحة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، أعلنت في وقت سابق، استئناف الرحلات الجوية الداخلية على عدة مراحل، لتشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين؛ وتتضمن المرحلة الأولى تشغيل مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم وأبها وتبوك جازان والباحة ونجران.

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