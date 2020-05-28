»الضمان الصحي» يحدّد 4 أهداف لوثيقة التأمين الموحدة

أعلن مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، أن الوثيقة الموحدة تسمح لصاحب العمل بتسجيل جميع موظفيه في وثيقة واحدة والتغيير من شركة تأمين لأخرى حسب الحاجة.

وعبر حسابه الرسمي على »تويتر» نشر مجلس الضمان الصحي »إنفوجراف» أشار فيه إلى أن الهدف من الوثيقة الموحدة هو تعزيز وحماية حقوق المؤمن عليهم من موظفي القطاع الخاص، ورفع مستوى صناعة التأمين الصحي في المملكة، إلى جانب القضاء على التأمين الصحي غير الحقيقي، وتطوير العمل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية في الخدمات الصحية.

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