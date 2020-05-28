السعودية اليوم / اتحاد الأطباء العرب يثمن جهود الطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا



القاهرة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

ثمن الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان جهود الطواقم الطبية في كل الدول العربية بوصفهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس

ودعا رسلان في بيان أصدره الاتحاد اليوم وزراء الصحة العرب وجميع الهيئات الصحية المعنية إلى توفير أقصى ما يمكن من وسائل الوقاية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وسرعة علاج من يصاب منهم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط العلمية المتفق عليها محلياً وعالمياً.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع بدء رفع الحظر التدريجي والتعايش مع هذا الفيروس، مؤكدًا أن التعاون وتضافر الجهود سيساعد في احتواء الفيروس، وحماية المجتمع العربي بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.

// انتهى //

15:17ت م

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القاهرة 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسثمن الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان جهود الطواقم الطبية في كل الدول العربية بوصفهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.ودعا رسلان في بيان أصدره الاتحاد اليوم وزراء الصحة العرب وجميع الهيئات الصحية المعنية إلى توفير أقصى ما يمكن من وسائل الوقاية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وسرعة علاج من يصاب منهم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط العلمية المتفق عليها محلياً وعالمياً.وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع بدء رفع الحظر التدريجي والتعايش مع هذا الفيروس، مؤكدًا أن التعاون وتضافر الجهود سيساعد في احتواء الفيروس، وحماية المجتمع العربي بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.// انتهى //15:17ت م0066

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