السعودية اليوم / فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تنقذ ثلاثة أشخاص فقدوا بمنطقة جبلية وعرة



الطائف 05 شوال 1441 هـ الموافق 28مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت من العثور على 3 مواطنين بعد أن تلقى مركز عمليات 911 بلاغاً أمس الأربعاء عن فقدانهم في إحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.

وبمباشرة البحث تم العثور عليهم في منطقة شديدة الوعورة واتضحت إصابة أحدهم، مما استدعى حمله بواسطة النقالة لمسافة تقترب من الكيلومتر عبر الصخور، وتم تقديم الخدمة الطبية له من قبل الهلال الأحمر بالموقع.

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15:11ت م

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