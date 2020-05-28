السعودية اليوم / لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات مؤكدة بالفيروس مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1168 حالة في حين لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 26 حالة.

// انتهى //

15:04ت م

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بيروت 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات مؤكدة بالفيروس مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1168 حالة في حين لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 26 حالة.// انتهى //15:04ت م0062

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