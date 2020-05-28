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ثمّن الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان جهود الطواقم الطبية في كل الدول العربية بوصفهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ودعا "رسلان"، في بيان أصدره الاتحاد اليوم، وزراء الصحة العرب وجميع الهيئات الصحية المعنية إلى توفير أقصى ما يمكن من وسائل الوقاية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وسرعة علاج من يصاب منهم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط العلمية المتفق عليها محلياً وعالمياً.
وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع بدء رفع الحظر التدريجي والتعايش مع هذا الفيروس.
وأكد أن التعاون وتضافر الجهود سيساعد في احتواء الفيروس، وحماية المجتمع العربي بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.اتحاد الأطباء العرب فيروس كورونا الجديد
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 03:51 PM
أكد ضرورة توفير الوقاية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية
ثمّن الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان جهود الطواقم الطبية في كل الدول العربية بوصفهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ودعا "رسلان"، في بيان أصدره الاتحاد اليوم، وزراء الصحة العرب وجميع الهيئات الصحية المعنية إلى توفير أقصى ما يمكن من وسائل الوقاية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وسرعة علاج من يصاب منهم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط العلمية المتفق عليها محلياً وعالمياً.
وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع بدء رفع الحظر التدريجي والتعايش مع هذا الفيروس.
وأكد أن التعاون وتضافر الجهود سيساعد في احتواء الفيروس، وحماية المجتمع العربي بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.
، اتحاد الأطباء العرب يدعو للتكاتف دعمًا للصمود في مواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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