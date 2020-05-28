، 4 مدن سعودية تسجل 1220 إصابة جديدة بـ"كورونا".. الرياض 611 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من 1644 حالة جديدة أعلن عنها اليوم ليصل إجمالي المصابين لـ80185

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1644 حالة.

وتوزعت الـ1220 حالة على: الرياض 611، وجدة 360، ومكة 148، والدمام 101 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 80185 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 54553 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 441 حالة وفاة.