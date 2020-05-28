محمد بن مسعود - الدمام - آخر تحديثات وزارة الصحة: إجمالي حالات الشفاء 54553 حالة تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة. وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة. 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 03:44 PM آخر تحديثات وزارة الصحة: إجمالي حالات الشفاء 54553 حالة Advertisements بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 54553 حالة. وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 3531 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 54553 حالة. الكلمات المفتاحية ، بـ3531.. أرقام قياسية تسجلها المملكة في أعداد المتعافين من كورونا ،

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