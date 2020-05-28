محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد. وأكدت الوزارة تسجيل (16) حالات وفيات جديدة رحمهم الله ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 441 حالة . 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 03:31 PM ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185 0 9 22,097 "الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد. وأكدت الوزارة تسجيل (16) حالات وفيات جديدة رحمهم الله ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 441 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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