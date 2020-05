وزارة الصحة عن "الكمام القماشي ودوره مواجهة عدوى كورونا: ضرورة

نصحت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة ارتداء الكمام القماشي دائمًا عند الخروج من المنزل، تجنبًا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مشيرة إلى أن المصاب بكورونا قد ينشر الفيروس لمن حوله دون أن تظهر عليه أي أعراض.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لرسالة على أحد الجوالات قالوا إنها مرسلة من وزارة الصحة جاء بها: «المصاب بكورونا قد ينشر الفيروس لمن حوله دون أن تظهر عليه أي أعراض. لذلك: يلزم لبس الكمام القماشي دائمًا عند الخروج من المنزل».

كما جاءت الرسالة باللغة الإنجليزية أيضًا : «Those who have COVID-19 may spread the virus to others even before showing any symptoms. So, always wear a cloth mask whenever you are going out. MOH».

وفي وقت سابق، نصحت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة القماشية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه ينصح بارتداء الكمامة القماشية عند الخروج من البيت وعند الذهاب للأماكن العامة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يفضل الأقمشة القطنية لصناعة الكمامة القماشية، لافتة إلى أن الأقمشة الخفيفة غير نافعة، كما أن غسلها في الغسالة يعد كافيًا.

مواصفات الكمامة القماشية

وعن مواصفات الكمامة القماشية، أوضحت وزارة الصحة أنها لا بد أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن، وأن تكون مزودة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، وتشمل طبقات متعددة من القماش، ولكن تسمح بالتنفس بأريحية.

Advertisements

ووفقًا لوزارة الصحة، فإنه قد يؤدي سوء استخدام الكمامة القماشية إلى خطر الإصابة بالعدوى مثل رطوبة الكمامة لفترة طويلة أو إعادة الاستخدام بدون غسيل.

من يحظر عليهم ارتداء الكمامة القماشية؟

ويمنع استخدام الكمامة القماشية لكل من الأطفال أقل من سنتين وفاقدي الوعي والعاجزين أو كل من لا يستطيع أن يلبسها بنفسه ويتحكم بها، وفقًا لوزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن نزع الكمامة القماشية مع الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم عند إزالة الكمامة وغسل اليدين مباشرة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، في حين بلغت حالات التعافي 2572، ما يرفع الإجمالي إلى 51,022. فيمت وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 425 حالة، بعد تسجيل 14 حالة.

اقرأ أيضًا:

الصحة تحدد مواصفات الكمامة القماشية.. توقيت ارتدائها

متحدث الصحة: 4 نصائح للتعامل مع الأطفال أثناء أزمة كورونا

متحدث الصحة: لا توجد علاقة بين فيروسي كورونا والإيدز