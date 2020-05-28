المرور: 6 إجراءات ضرورية لسفر آمن بين المناطق

تزامنًا مع تخفيف إجراءات كورونا
وجه المرور السعودي، 6 نصائح للتأكد من سلامة المركبة والحفاظ على قائدها من الحوادث، وذلك تزامنًا مع تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ومنها السماح بالتنقل بين المناطق.
ونشر المرور –عبر حسابه بتويتر- إنفوجرافًا بين من خلاله 6 إجراءات لسلامة المركبة وهي:
أولًا: فحص السوائل وتغيير اللازم.
ثانيًا: فحص المكابح.
ثالثًا: فحص الأنوار.
رابعًا: الحصول على الراحة الكافية.
خامسًا: وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.
سادسًا: فحص الإطارات ووجود الإطار الاحتياطي.
يذكر أن مصدرًا مسؤولًا في وزارة الداخلية، صرح أمس الأربعاء، بأنه بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حاليًا وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامته.
فقد صدرت موافقة وزير الداخلية باعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات، التي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كلٍ من (وزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).
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