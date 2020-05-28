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لهذا السبب يُنصح بغسل اليدين بعد العودة من خارج البيت

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2020-05-28

لهذا السبب يُنصح بغسل اليدين بعد العودة من خارج البيت

الوقاية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروسات

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع رفع منع التجول تدريجياً خلال الفترة المقبلة، شدد استشاري الصحة العامة الدكتور وائل عطية، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المرتبطة بفيروس المستجد، مؤكداً أن رفع منع التجول التدريجي لا يعني التساهل بالتدابير الاحترازية والصحية على مستوى الأفراد أو المؤسسات والمطاعم والمستشفيات والمولات والأماكن العامة.

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ونوه في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إلى أن أهمية غسل اليدين بعد دخول البيت من الخارج تكمن في كون اليدين قد لمست العديد من الأسطح التي ربما تلوثت بمختلف الميكروبات أو الفيروسات أو الجراثيم، وهذه الأسطح في كثير من الأحيان قد تحمل الفيروسات نتيجة رذاذ العطاس أو السعال لذا ينصح بغسل اليدين كأول فعل يعمله الشخص بعد دخول منزله حتى لو عقمها بالجل الكحولي على مدار اليوم.

واعتبر الدكتور عطية أن الوقاية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروسات حتى لو كانت أنفلونزا موسمية، فنجاح تطويق ومحاصرة مرتبط بالوقاية أولاً.


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