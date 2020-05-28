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احتراق مركبة وإصابة مواطن في حادث تصادم بالطوال
تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان صباح اليوم تصادم مركبتين على طريق الحضرور التابع لمحافظة الطوال، نتج عنه احتراق إحدى المركبات وإصابة مواطن بإصابة متوسطة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت على الرقم ٩٩٧ بلاغاً صباح اليوم الخميس عند الساعة ٦٫٤٨عن تصادم مركبتين باتجاه طريق الحضرور التابع لمحافظة الطوال، حيث تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها تبين وجود حالة إصابتها متوسطة.
ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.
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